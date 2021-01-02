وصول الأوغندى أوكوي مهاجم الاتحاد السكندرى

وصل الأوغندى إيمانويل أوكوى مهاجم الاتحاد السكندرى إلى مطار القاهرة صباح اليوم قادماً من بلاده

استعداداً للانضمام لزعيم الثغر .





ومن المقرر أن يخضع اللاعب لمسحة طبية اليوم للكشف عن إصابته بفيروس كورونا من عدمه قبل الانتظام فى التدريبات .





وكان اللاعب تأخر فى الوصول بسبب إصابته بفيروس كورونا أثناء وجوده فى بلاده قبل أن يتم علاجه .





ويلتقى الإتحاد السكندرى فى الخامسة مساء اليوم مع طلائع الجيش على ملعب جهاز الرياضة العسكرى ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقه الدورى الممتاز أ .





ويغيب عن الإتحاد السكندرى الخماسى كريم يحيى وداميون لوى وحسام عاشور ومحمد عطوه ومحمود شعبان .

وشهد محمد مصيلحى رئيس النادى التدريب الأخير للفريق مساء أمس وطالب اللاعبين باستعادة الانتصارات لتحسين وضع اافريق فى جدول المسابقة .





ويحتل الإتحاد السكندرى المركز الخامس عشر برصيد ٤ نقاط بينما يحتل طلائع الجيش المركز الأخير برصيد نقطة واحدة .



