وصول الأوغندى أوكوي مهاجم الاتحاد السكندرى

السبت 02/يناير/2021 - 12:10 م
بوابة الفجر
إسلام عودة
وصل الأوغندى إيمانويل أوكوى مهاجم الاتحاد السكندرى إلى مطار القاهرة صباح اليوم قادماً من بلاده 
استعداداً للانضمام لزعيم الثغر . 

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لمسحة طبية اليوم للكشف عن إصابته بفيروس كورونا من عدمه قبل الانتظام فى التدريبات . 

وكان اللاعب تأخر فى الوصول بسبب إصابته بفيروس كورونا أثناء وجوده فى بلاده قبل أن يتم علاجه . 

ويلتقى الإتحاد السكندرى فى الخامسة مساء اليوم مع طلائع الجيش على ملعب جهاز الرياضة العسكرى ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقه الدورى الممتاز أ . 

ويغيب عن الإتحاد السكندرى الخماسى كريم يحيى وداميون لوى وحسام عاشور ومحمد عطوه ومحمود شعبان .
 
وشهد محمد مصيلحى رئيس النادى التدريب الأخير للفريق مساء أمس وطالب اللاعبين باستعادة الانتصارات لتحسين وضع اافريق فى جدول المسابقة . 

ويحتل الإتحاد السكندرى المركز الخامس عشر برصيد ٤ نقاط بينما يحتل طلائع الجيش المركز الأخير برصيد نقطة واحدة .

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