مفاجأة.. موسيماني يقرر ضم نجم الأهلي لقائمة المونديال في حالة واحدة

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وضع الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة أحمد أبوعبلة، برنامج علاجي مُكثف لنجم الفريق، من أجل لحاقه بنهائيات كأس العالم للأندية.



ويسعى الجهاز الطبي في سرعة تجهيز النيجيري جونيور اجايي لاعب الفريق للتواجد ضمن قائمة الفريق فى بطولة كأس العالم للاندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 الى 11 فبراير المقبل، بالعاصمة القطرية الدوحة.



ويعاني أجايي، من إصابة في الوتر الوحشي تعرض لها خلال مشاركته أمام الزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، نوفمبر الماضي.



وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، أكد أن اللاعب يحتاج لما يقرب من 3 أسابيع للتعافي والعودة بشكل تدريجي فى التدريبات الجماعية.



ويأمل بيتسو موسيماني المدير الفني، في تجهيز اللاعب بصورة تامة من أجل الاستعانة بخدماته في مونديال قطر المقبل.



ويبدأ المارد الأحمر بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، للاستعداد بداية من الغد لمواجهة سونيديب بطل النيجر، في دوري أبطال إفريقيا.



ويلتقي الأهلي سونيديب، يوم 5 يناير الجاري على ملعب الأهلي والسلام، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث فاز الفريق ذهابًا بهدف دون رد.