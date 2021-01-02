أمن المنافذ يضبط 7 قضايا تهريب

السبت 02/يناير/2021 - 12:11 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتي:

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (7) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية – قطع غيار سيارات نقل متنوعة).
في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة: ضبط عدد (3) قضايا.
في مجال الأمن العام: ضبط عدد (18) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى).
في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1189) مخالفة مرورية متنوعة.
في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (191) حكما قضائيا متنوعا.
في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط عدد (2) قضايا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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ضبط قضايا تهريب امن المنافذ الداخلية

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جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

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