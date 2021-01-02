خبيرة فيروسات: إصابات كورونا في مصر تبدأ في الانخفاض (فيديو)

قالت الدكتورة وجيدة أنور عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه يجب مواجهة الزيادة الكبيرة في أعداد مصابي فيروس كورونا المستجد من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومنها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وغسيل الأيدي، مشيرة إلى أن الجميع يجب أن يتعاملوا كمرضى حتى يخشون على من يتعاملون معهم، وأن يتعاملوا مع الآخرين كونهم مرضى يُخشى نقل العدوى منهم.





وأضافت "أنور" خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم السبت، "نحن في بداية ذروة الموجة الثانية من فيروس كورونا، وهناك نموذج افتراضي نفذه الدكتور هشام العسكري وتوقع من خلالها ألا تزيد الإصابات عن 140 ألف وذلك خلال هذا الشهر، وبعدما نصل إلى هذا الرقم فإن الإصابات ستبدأ في الانخفاض".





وتابعت: "حماية أ نفسنا من المرض والالتزام بالإجراءات الاحترازية يحمينا من التكدس بالمستشفيات ويحمي نظامنا الطبي ويقلل خطورة الموقف".



