ضبط أكثر من ربع مليون قرص دوائي مجهول المصدر بالقاهرة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الغش التجاري وتداول السلع مجهولة المصدر.

وتمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عدد 20٫200 عبوة دواء شراب مختلفة الأنواع – عدد 267٫798 قرص دوائي لعقاقير مختلفة، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها) بحوزة (المسئول عن مخزن أدوية بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة) وذلك لإدارته مخزن بدون ترخيص وقيامه بمزاولة مهنة صيدلى بدون تصريح، فضلًا عن حيازته عقاقير طبية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بالمخالفة للقانون.





وبمواجهته اعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.