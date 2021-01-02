عودة عثمان ديمبلي إنقاذ لبرشلونة

أصبحت عودة الفرنسي عثمان ديمبلي جناح برشلونة الإسباني، للمشاركة في المباريات من جديد، بمثابة إنقاذ للمدرب الهولندي رونالد كومان.









وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: ان عثمان ديمبلي أنقذ برشلونة ضد إيبار، بعد أن أعطي الفريق السرعة والنشاط لمركز الجناح الأيمن.









وكان البارسا تعادل بنتيجة 1-1 الثلاثاء الماضي، في إطار مباريات الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني، وسجل هدف الفريق الكتالوني ديمبلي، بعدما كان متأخرًا.









وأضافت الصحيفة: سيضمن الدولي الفرنسي مكانًا أساسيًا في تشكيلة البلوغرانا، في المباريات القادمة، في ظل إصابة الثنائي أنسو فاتي، وفيليب كوتينهو.









وأتمت: لدي ديمبلي ثاني أعلى معدل تهديفي في الفريق بالموسم الجاري، حيث أنه يسجل هدفًا كل 124 دقيقة، بعد الإسباني الشاب أنسو فاتي الذي يسجل هدفًا كل 119 دقيقة، بينما يأتي ليونيل ميسي في المركز الثالث بواقع هدفًا كل 154 دقيقة.