محافظ الدقهلية يصدر قرارا باعادة تشكيل وحدة "حياة كريمة"

السبت 02/يناير/2021 - 12:07 م
بوابة الفجر
محمد كشك
أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن قراره بإعادة تشكيل وحدة "حياة كريمة" بديوان عام محافظة الدقهلية وذلك برئاسة منال الغندور السكرتير العام المساعد، وتحت اشراف هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، وعضوية رئيس مركز ومدينة شربين والذى تم اختياره لتنفيذ التطوير ب 26 قرية بنطاق المركز فى اطار مبادرة رئيس الجمهورية ليتضمن التطوير الشامل لكافة خدمات المرافق والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية بهذه القرى.

وأوضح التقرير ان اللجنة تضم فى عضويتها كلا من مدير عام الادارة العامة للتنمية البشرية، ومدير عام الادارة العامة للتفتيش والمتابعة، ومدير الادارة العامة للتخطيط والمتابعة،ومدير ادارة المرافق والبنية التحتية، ومدير ادارة متابعة تنفيذ المشروعات،ومدير ادارة الاعلام والصحافة، ووكلاء وزارات التضامن الاجتماعى والشئون الصحية والاسكان والتربية والتعليم،والطرق،و الشباب والرياضة ومسئولى شركات الكهرباء ومياة الشرب والصرف الصحى، وهيئة الابنية التعليمية.

وبين محافظ الدقهلية ان مهمة اللجنة تتركز فى الاشراف وتقديم الدعم الفنى لفرق المراكز فى اداء مختلف ادوارها واعداد مشروعات الخطة الاستثمارية بالتعاون مع فرق المراكز، ومتابعة تقدم تنفيذ المشروعات بنطاق المحافظة بالتعاون مع مختلف الجهات واعداد تقارير المتابعة الدورية بصفة نصف شهرية وعرضها.

كما تقوم اللجنة برصد المعوقات التى تواجه تقدم تنفيذ المشروعات لعرضها واتخاذ ما يلزم بشأنها، وايضا الاشراف على توثيق مختلف التدخلات والانشطة والاعلام الدورى عن انشطة المبادرة، وكذا الاشراف على تشكيل واشراك لجان التنمية على مستوى القرية ومتابعة توثيق اجتماعتها وتوصياتها.

وأكد على قيام جميع الجهات المختصة بتنفيذ القرار كل فيما يخصه اعتبارا من تاريخ صدوره.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن تنفيذ البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية فى اطار" مبادرة حياة" كريمة والتي تستهدف 1000 قرية على مستوى 50 مركزا اداريا على مستوى محافظات الجمهورية،بدعم ومساندة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وفى اطار المتابعة المستمرة للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وفي ذات السياق ثمن محافظ الدقهلية الجهود الكبيرة والمستمرة لرئيس الجمهورية والحكومة المصرية وجميع المسئولين بالدولة من اجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية وقطاعات المرافق فى جميع المحافظات المصرية.

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