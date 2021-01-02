هل يتحرك الأهلي لضم القاطرة البشرية بعد رسالته الأخيرة؟

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السبت 02/يناير/2021 - 12:04 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي آخر حقيقة مفاوضاته مع موليكا لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.


وقال المصدر في تصريحات خاصة، أن موليكا خارج حسابات الجهاز الفني نهائيا ولا تؤكد مفاوضات رسمية مع اللاعب بشأن ضمه خلال الفترة الجارية.


وأكد المصدر، أن موسيماني لم يطلب التعاقد سوا مع سيرينو وموليكا خارج دائرة المرشحين لتعويض اللاعب الأوروجواياني حتى بعد ضم والتر بواليا.


وتعادل الأهلي أمس مع وادي دجلة سلبا بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السلام في خامس جولات الدورى العام.

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