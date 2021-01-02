افتتاح كوبري مشاه الشهيد رامي حسنين بمسقط رأسه في البحيرة (صور)

افتتح قبل قليل، اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، كوبري مشاه الشهيد رامي حسنين بمسقط رأسه بمدينة إيتاي البارود، مؤكدا أن الكوبري سيسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والقضاء علي مشكلة تكدس المارة من المواطنين والمشاة أعلي كوبري السكة الحديد خاصة بعد غلق مزلقان المحطة مما زاد من معاناة الأهالي وتكبدهم وتحملهم صعوبة ومشقة الإنتقال من الجانب الشرقي إلي الغربي والعكس.





وأضاف محافظ البحيرة، أن الكوبري يقع أعلي شريط السكة الحديد وترعة الخندق ويربط بين جانبي البر الشرقي والغربي للمدنية بطول 117متر وعرض 7 متر بتكلفة 28.5 مليون جنيه بتمويل من محافظة البحيرة بثلثي التكلفة وزارة التنمية المحلية بثلث التكلفة.





ثم قام المحافظ بتكريم أٍسرة الشهيد رامي حسنين بإهدائهم درع المحافظة، تقديرًا لجهوده فى خدمة الوطن، مشيرًا أن الشهيد سيظل دائما بقلوبنا ولن ننسى بطولاته وتضحياته فداءا للوطن، وأن مصر لم ولن تنسى أبنائها، وأن دمائه الذكية ستظل تجسد مع من سبقوه من الشهداء أروع ملاحم البطولة والفداء لاجتثاث جذور الإرهاب والقضاء عليه.



