التعليم العالي: الإصابة ابكورونا عقب الحصول على اللقاح "طبيعي" (فيديو)

السبت 02/يناير/2021 - 12:02 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن خطورة السجائر الإلكترونية لا تقل عن خطورة السجائر العادية، مشددةً على أنها ليست صحيًة على الإطلاق، وناشدت المواطنين بالابتعاد عنها وكل أشكال التدخين للحفاظ على الجهاز المناعي للجسم بالتزامن مع زيادة إصابات فيروس كورونا. 

وأضافت "أنور" خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم السبت، "هناك مدخنون كثر يدخلون غرف الرعاية المركزة بسبب التدخين، كما يجب أن نحذر من التدخين السلبي وبخاصة للسيدات الحوامل". 

وحول فعالية التطعيمات واللقاحات ضد فيروس كورونا، قالت: "سمعت أن شخصًا في الولايات المتحدة الأمريكية أصيب بكورونا بعد أسبوع من حصوله على اللقاح، هذا أمر طبيعي، لأن مفعول التطعيم لم يعمل بعد خلال هذه المدة، وبالتالي فإن الإنسان يجب ان يحصل على التحصين الكافي من خلال جرعتين لكي يحصن بدرجة ما ضد المرض، أما مفعول اللقاح فإن هناك من يقول شهر أو شهرين أو 6 أشهر أو سنة". 

وتابعت: "الأجسام المضادة تتكون من شهرين إلى 3 شهور بعد التعافي من المرض ويجب إجراء تحاليل الأجسام المناعية، وعمومًا عندما تنقضي هذه الفترة لا أنصح بالحرية، ويجب ان نستمر في اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وبعدها يجب ان نحصل على التطعيم".

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