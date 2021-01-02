بكلمات مؤثرة أحمد أمين ينعي السيناريست الراحل وحيد حامد

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نعى الفنان أحمد أمين السيناريست الراحل وحيد حامد، الذي توفي صباح اليوم، وذلك بكلمات مليئة بالحب من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



نشر أحمد أمين صورة للسيناريست الراحل وحيد حامد، وعلق عليها قائلاً :"إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون

وداعًا الأستاذ الكبير وحيد حامد" .





وتابع أحمد أمين قائلاً :"أنا حبيت أيامي" كلماتك، لكن الحقيقة هي إن كلنا حبينا أيامك وقلمك اللي اتأثرنا واستمتعنا سنين بفضله، هتفضل معانا بأعمال خالدة في ذاكرتنا وذاكرة السينما والتلفزيون،ربنا يرحمك".



والجدير بالذكر أنه تم تكريم السيناريست الراحل وحيد حامد في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انتهت فعالياتها مؤخرًا، وحصل وحيد حامد على جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وهو التكريم الذي أسعده، وأهداه لكل من ساعدوه ووقفوا بجواره في بداية مشواره.