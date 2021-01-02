الأرصاد تحذر من الشبورة صباحا.. وتكشف تفاصيل طقس السبت

السبت 02/يناير/2021 - 11:41 ص
بوابة الفجر
حذرت الأرصاد الجوية من الشبورة الكثيفة التي تصل حد الضباب في الصباح الباكر وتتعيق رؤية السائقين عند القيادة اليوم السبت الموافق 2 من يناير لعام 2021.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس، معتدلًا على القاهرة والوجه البحري نهارًا والرياح معتدلة مع تكون شبورة مائية صباحًا، شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري.

وقالت الأرصاد إنه طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح معتدلة وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة، وبارد ليلًا على السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون طقس السبت مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، شديد البرودة ليلا على شمال وجنوب الصعيد.

وتوجد شبورة مائية كثيفة صباحا تصل لحد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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