"فقدنا قامة كبيرة لن تعوض".. عمرو يوسف ينعي السيناريست الراحل وحيد حامد

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نعى الفنان عمرو يوسف السيناريست الراحل وحيد حامد الذي توفى صباح اليوم، وذلك بكلمات مؤثرة ومليئة بالحب، من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





نشر عمرو يوسف صورة للسيناريست الراحل وحيد حامد، وعلق عليها قائلاً :"إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون فقدنا قامة كبيرة لن تعوض".



وتابع عمرو يوسف قائلاً :"وداعًا فارس ورائد الكلمة، حارب الظلام والجهل والتطرف، سيخلد اسمك بأعمالك العظيمة"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.



وفي سياق آخر، يُشارك الفنان عمرو يوسف في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل"الملك"، وهو بطولة صبا مبارك، سوسن بدر، ماجد المصري، محمد علاء، ريم مصطفى، محمد لطفي، أمير صلاح، باسل الزارو، معتز هشام، وتأليف خالد وشيرين دياب، إخراج حسين المنباوي، وهو من إنتاج سينرجي.











