ملك أحمد زاهر تكشف ل"الفجر الفني" شخصيتها فى "نسل الأغراب"

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أعربت الفنانة الصاعدة ملك أحمد زاهر عن سعادتها الشديدة بالمشاركة فى مسلسل "نسل الأغراب"، الذى من المقرر عرضه فى السباق الرمضاني القادم 2021.





وقالت ملك أحمد زاهر فى تصريح خاص ل"الفجر الفني"، أقدم فى "نسل الأغراب"، شخصية تدعى "رغدة"، مشيرة إلى أنها متحمسة جدا لهذا المسلسل لأنه من إخراج وتأليف محمد سامي، كما أنه يضم كوكبة كبيرة من النجوم أبرزهم أحمد السقا وأمير كرارة، بالإضافة إلى أنه عمل صعيدي.





يذكر أن ملك أحمد زاهر يعرض لها مسلسل لؤلؤ، الذى تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.