لأول مرة منذ 2008.. تراجع إنتاج روسيا السنوي من النفط

السبت 02/يناير/2021 - 11:34 ص
النفط الروسي
النفط الروسي
وكالات
أظهرت الإحصائيات اليوم السبت أن إنتاج النفط في روسيا انخفض العام الماضي للمرة الأولى منذ عام 2008 وبلغ أدنى مستوياته منذ عام 2011 في أعقاب اتفاق عالمي لخفض الإنتاج وتراجع الطلب الذي تسببت فيه جائحة فيروس كورونا.

وانخفض إنتاج روسيا من مكثفات النفط والغاز إلى 10.27 مليون برميل يوميا العام الماضي، حسبما أظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية التي نقلتها وكالة إنترفاكس للأنباء.

وبحسابها بالطن، تراجع إنتاج مكثفات النفط والغاز إلى 512.68 مليون طن في عام 2020، مقارنة بأعلى ناتج سجلته روسيا في فترة ما بعد الاتحاد السوفيتي عند 560.2 مليون، أو 11.25 مليون برميل يوميا عام 2019.

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