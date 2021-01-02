عاجل.. الأهلي يحسم مصير جيرالدو بعد التعاقد مع بواليا

حسم النادي الأهلي وبيتسو موسيمانى المدير الفنى الجنوب إفريقي للقلعة الحمراء مصير النجم الأنجولي جيرالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني.





وسيضع النادي الأهلي اللاعب الأنجولي جيرالدو فى قائمة الإنتظار التى أعلن عنها اتحاد الكرة مما يقرب اللاعب من الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية عن الأهلي.





وكان النادي الاهلي قد أعلن عن ضم المهاجم الزامبي والتر بواليا مهاجم نادي الجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم الجاري.





واستقر الأهلي على قيد بواليا بدلًا من جيرالدو من أجل الاستفادة من الزامبي.



