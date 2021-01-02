بورصة نيويورك تشطب 3 شركات اتصالات صينية من لائحتها

بدأت بورصة نيويورك عملية شطب ثلاث شركات اتصالات صينية، سعيا إلى الامتثال لأمر من إدارة الرئيس دونالد ترمب يحظر الاستثمار في الشركات التي لها علاقات مع الجيش الصيني.





وبحسب "الفرنسية"، يأتي ذلك فيما تتدهور العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم حول عدة مسائل خلافية تراوح من التجارة وفيروس كورونا إلى هونج كونج وشينجيانج.





وذكرت البورصة في بيان أمس أن التجارة في "تشاينا موبايل كوميونيكيشنز" وشركة تشاينا للاتصالات وشركة تشاينا يونيكوم "هونج كونج" المحدودة، ستنتهي في غضون الأسبوع المقبل رهنا بتسوية المعاملات.





وفي (نوفمبر) الماضي، وقع الرئيس ترمب أمرا تنفيذيا يمنع الأمريكيين من الاستثمار في الشركات الصينية التي يعتقد أنها تزود أو تدعم الأجهزة العسكرية والأمنية في بكين، ما أدى إلى ردة فعل حادة من الصين.





وقال إن الصين تستخدمها من أجل "الاستغلال المتزايد" لرأس المال الاستثماري الأمريكي لتمويل الخدمات العسكرية والاستخباراتية، بما في ذلك تطوير ونشر أسلحة الدمار الشامل.





جاء ذلك ضمن مجموعة من الأوامر التنفيذية والإجراءات التنظيمية التي استهدفت التوسع الاقتصادي والعسكري للصين خلال الأشهر الأخيرة.





ويحظر أمر ترمب على الشركات والأفراد الأمريكيين امتلاك أسهم في 31 شركة.



