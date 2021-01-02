وزيرة الثقافة تُشارك في تشييع جثمان السيناريست الراحل وحيد حامد

السبت 02/يناير/2021 - 11:28 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


رحل عن عالمنا صباح اليوم السيناريست الكبير وحيد عن عمر ناهز 77 عامًا، ومن المُقرر أن يتم تشييع جثمانه ظهر اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وستتواجد وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم لحظة تشييع جثمانه لمثواه الأخير.

والجدير بالذكر أنه تم تكريم السيناريست الراحل وحيد حامد في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انتهت فعالياتها مؤخرًا.

وحصل وحيد حامد على جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وهو التكريم الذي أسعده، وأهداه لكل من ساعدوه ووقفوا بجواره في بداية مشواره.

أخبار تهمك

الزمالك يعرض نجم الفريق على وادي دجلة مقابل ضم «المايسترو»

منذ حوالي 14 ساعة

آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع صن داونز لضم سيرينو

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الأهلي يحسم مصير جيرالدو بعد التعاقد مع بواليا

منذ ثلث ساعة

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل| انخفاض طفيف في الإصابات.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 12 ساعة

نجم وادى دجلة يكشف موقفه من عروض الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعتين

متحدث الوزراء يكشف توقيت امتحانات الفصل الدراسي الأول (فيديو)

منذ يوم

باتشيكو يُحدد اسماء الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

والدة أول طفل مصاب بكورونا في مستشفى العزل تكشف حالته الصحية

منذ حوالي 16 ساعة

نجم الأهلي يجمع متعلقاته قبل الرحيل

منذ حوالي 20 ساعة

زيدان يشيد بنجم ريال مدريد.. ولكن!

منذ ساعتين و 53 دقيقة

محمد عبدالواحد: الزمالك خسر هذه الصفقة

منذ حوالي 8 ساعات

مدير مستشفى عزل القاهرة يكشف ملاحظة جديدة عن مصابي كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

هالاند يحسم مستقبله بين ريال مدريد وبرشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

بعد ضم بواليا.. هل يتعاقد الأهلي مع جلاد الحراس؟

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:05 ص

آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع صن داونز لضم سيرينو

هالاند يحسم مستقبله بين ريال مدريد وبرشلونة

08:30 ص

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

05:30 ص

والدة أول طفل مصاب بكورونا في مستشفى العزل تكشف حالته الصحية

07:38 م

عاجل| انخفاض طفيف في الإصابات.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

12:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»