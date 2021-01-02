وزيرة الثقافة تُشارك في تشييع جثمان السيناريست الراحل وحيد حامد

Advertisements





رحل عن عالمنا صباح اليوم السيناريست الكبير وحيد عن عمر ناهز 77 عامًا، ومن المُقرر أن يتم تشييع جثمانه ظهر اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وستتواجد وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم لحظة تشييع جثمانه لمثواه الأخير.



والجدير بالذكر أنه تم تكريم السيناريست الراحل وحيد حامد في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انتهت فعالياتها مؤخرًا.



وحصل وحيد حامد على جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وهو التكريم الذي أسعده، وأهداه لكل من ساعدوه ووقفوا بجواره في بداية مشواره.