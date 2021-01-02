الألمان هم الأكثر ثراء في عام 2020

السبت 02/يناير/2021 - 11:19 ص
الالمان هم الأكثر ثراء في 2002
الالمان هم الأكثر ثراء في 2002
الفجر الإقتصادي
أظهرت حسابات البنك التعاوني المركزي الألماني أن المواطنين في ألمانيا ادخروا بشدة خلال عام 2020، وبالتالي أصبحوا أكثر ثراء من أي وقت مضى.

و من المرجح أن تكون الأصول المالية للأسر قد ارتفعت بواقع 393 مليار يورو (477 مليار دولار) لتصل إلى قيمة قياسية قدرها 7.1 تريليون يورو في عام 2020. وعزا الخبير الاقتصادي في البنك، ميشائيل شتابل، النمو في الأصول المالية الذي بلغت نسبته 5.9 في المائة مقارنة بالعام السابق إلى حد كبير إلى معدل الادخار المرتفع على نحو غير مسبوق.

وادخر العديد من الأشخاص أموالهم بدافع القلق بشأن العمل لدوام جزئي أو البطالة، كما حد الإغلاق المؤقت في قطاع البيع بالتجزئة من الاستهلاك.

ويرجح البنك أن معدل الادخار وصل إلى مستوى قياسي بلغ 16 في المائة في عام 2020، في حين توقعت الرابطة الوطنية للبنوك التعاونية الألمانية "BVR" مطلع الشهر الماضي أن يبلغ المعدل 17 في المائة.


ووفقا لهذه الحسابات، ادخرت الأسر في ألمانيا 16 أو 17 يورو من كل 100 يورو من دخلها المتاح على مدار العام.

ووفقا لبيانات مكتب الإحصاء الاتحادي، تم قياس أعلى معدلات الادخار في ألمانيا حتى الآن في عامي 1991 و 1992، بنسبة 12.9 في المائة في المائة في كليهما.

وفي عام 2019، بلغ معدل الادخار 10.9 في المائة.

وبينما تعافت أسواق الأسهم بسرعة نسبيا في عام 2020 من الانهيار الذي تسببت فيه جائحة كورونا في فبراير ومارس، ساهمت المكاسب في قيمة الأسهم وصناديق الاستثمار المشتركة فقط بجزء صغير في نمو الأصول المالية الخاصة.

وقال شتابل: "في نهاية المطاف، كان نمو الأصول المالية في عام 2020 بالكامل تقريبا بسبب المدخرات العالية للغاية نتيجة لأزمة جائحة كورونا".

أخبار تهمك

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم مصير جيرالدو بعد التعاقد مع بواليا

منذ ثلث ساعة

محمد عبدالواحد: الزمالك خسر هذه الصفقة

منذ حوالي 8 ساعات

مدير مستشفى عزل القاهرة يكشف ملاحظة جديدة عن مصابي كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع صن داونز لضم سيرينو

منذ ساعة الا ربع

هالاند يحسم مستقبله بين ريال مدريد وبرشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

والدة أول طفل مصاب بكورونا في مستشفى العزل تكشف حالته الصحية

منذ حوالي 16 ساعة

نجم وادى دجلة يكشف موقفه من عروض الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يعرض نجم الفريق على وادي دجلة مقابل ضم «المايسترو»

منذ حوالي 14 ساعة

باتشيكو يُحدد اسماء الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

زيدان يشيد بنجم ريال مدريد.. ولكن!

منذ ساعتين و 53 دقيقة

نجم الأهلي يجمع متعلقاته قبل الرحيل

منذ حوالي 20 ساعة

متحدث الوزراء يكشف توقيت امتحانات الفصل الدراسي الأول (فيديو)

منذ يوم

عاجل| انخفاض طفيف في الإصابات.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 12 ساعة

بعد ضم بواليا.. هل يتعاقد الأهلي مع جلاد الحراس؟

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:05 ص

آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع صن داونز لضم سيرينو

هالاند يحسم مستقبله بين ريال مدريد وبرشلونة

08:30 ص

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

05:30 ص

والدة أول طفل مصاب بكورونا في مستشفى العزل تكشف حالته الصحية

07:38 م

عاجل| انخفاض طفيف في الإصابات.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

12:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»