ريهام عبد الغفور تنعي السيناريست الراحل وحيد حامد

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نعت الفنانة ريهام عبد الغفور السيناريست الراحل وحيد حامد الذي توفى صباح اليوم، وذلك بكلمات مؤثرة، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت ريهام عبد الغفور صورة للسيناريست الراحل وحيد حامد، وعلقت عليها قائلة :"رحل الكاتب المبدع، المثقف، الشجاع ، الفنان الأستاذ وحيد حامد، الله يرحمه ويحسن إليك، في الجنة إن شاء الله، إن لله وإنا إليه راجعون".



وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة ريهام عبد الغفور الدرامية مشاركتها في حكاية "ربع قيراط"، التي تم عرضها مؤخرًا ضمن أحداث مسلسل "الإ أنا"، وهو بطولة مصطفى درويش، شاهيستا سعد، عصام السقا، إبراهيم السمان، محمد درويش، محمد الصاوي، نادية رشاد، سناء يوسف، ومن تأليف أمين جمال، شريف يسري، إخراج أحمد حسن.