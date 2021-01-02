الأرصاد: الطقس معتدل بالقاهرة ودافئ على السواحل الشرقية (فيديو)

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استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم السبت، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس معتدلًا على القاهرة والوجه البحري ورياح معتدلة مع وجود شبورة مائية، وأن يكون معتدلًا أيضًا على السواحل الشمالية.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أيضًا، أن يكون الطقس مائلًا للدفء على السواحل الشرقية، وأن تكون الرياح معتدلة، وأن يكون الطقس دافئًا على جنوب سيناء، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض المحافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 20 والصغرى 11

الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12

مرسى مطروح العظمى 19 والصغرى 8

بورسعيد العظمى 22 والصغرى 15

دمياط العظمى 21 والصغرى 13

الإسماعيلية العظمى 21 والصغرى 11

السويس العظمى 21 والصغرى 12

العريش العظمى 21 والصغرى 11

طابا العظمى 22 والصغرى 13

سانت كاترين العظمى 18 والصغرى 3

شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 17

الغردقة العظمى 25 والصغرى 16

الفيوم العظمى 21 والصغرى 8

بني سويف العظمى 21 الصغرى 9

المنيا العظمى 21 والصغرى 7

أسيوط العظمى 22 والصغرى 8

