الأرصاد: الطقس معتدل بالقاهرة ودافئ على السواحل الشرقية (فيديو)

السبت 02/يناير/2021 - 11:16 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم السبت، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس معتدلًا على القاهرة والوجه البحري ورياح معتدلة مع وجود شبورة مائية، وأن يكون معتدلًا أيضًا على السواحل الشمالية.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أيضًا، أن يكون الطقس مائلًا للدفء على السواحل الشرقية، وأن تكون الرياح معتدلة، وأن يكون الطقس دافئًا على جنوب سيناء، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض المحافظات الجمهورية:
القاهرة العظمى 20 والصغرى 11
الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12
مرسى مطروح العظمى 19 والصغرى 8
بورسعيد العظمى 22 والصغرى 15
دمياط العظمى 21 والصغرى 13
الإسماعيلية العظمى 21 والصغرى 11
السويس العظمى 21 والصغرى 12
العريش العظمى 21 والصغرى 11
طابا العظمى 22 والصغرى 13
سانت كاترين العظمى 18 والصغرى 3
شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 17
الغردقة العظمى 25 والصغرى 16
الفيوم العظمى 21 والصغرى 8
بني سويف العظمى 21 الصغرى 9
المنيا العظمى 21 والصغرى 7
أسيوط العظمى 22 والصغرى 8

أخبار تهمك

ميلان ينافس برشلونة على صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

نجم وادى دجلة يكشف موقفه من عروض الأهلي والزمالك

منذ ساعة و 23 دقيقة

نجم وادي دجلة: الأهلي لا يستحق ضربة جزاء

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو يُحدد اسماء الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

محمد عبدالواحد: الزمالك خسر هذه الصفقة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يجمع متعلقاته قبل الرحيل

منذ حوالي 19 ساعة

مدير مستشفى عزل القاهرة يكشف ملاحظة جديدة عن مصابي كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

هالاند يحسم مستقبله بين ريال مدريد وبرشلونة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني

منذ حوالي 20 ساعة

آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع صن داونز لضم سيرينو

منذ 19 دقيقة

الزمالك يعرض نجم الفريق على وادي دجلة مقابل ضم «المايسترو»

منذ حوالي 14 ساعة

والدة أول طفل مصاب بكورونا في مستشفى العزل تكشف حالته الصحية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| انخفاض طفيف في الإصابات.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

زيدان يشيد بنجم ريال مدريد.. ولكن!

منذ ساعتين و 26 دقيقة

بعد ضم بواليا.. هل يتعاقد الأهلي مع جلاد الحراس؟

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 ص

هالاند يحسم مستقبله بين ريال مدريد وبرشلونة

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

05:30 ص

والدة أول طفل مصاب بكورونا في مستشفى العزل تكشف حالته الصحية

07:38 م

عاجل| انخفاض طفيف في الإصابات.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

12:02 ص

محمد عبدالواحد: الزمالك خسر هذه الصفقة

03:34 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»