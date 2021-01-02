بعد رحيله.. تعرف على آخر رسالة للراحل وحيد حامد لجمهوره ومحبيه

السبت 02/يناير/2021 - 11:13 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
رحل منذ قليل الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، فجر اليوم السبت، عن عُمر 77 عاما، إثر أزمة صحية اضطرته قبل أيام لدخول المستشفى.



وكانت آخر رسالة وجه الراحل وحيد حامد قبل أن ينتقل إلى مثواه الأخير أثناء تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته ال 42، حيث قال"أعتقد إنكم ممكن تفتكروا لي أفلام أسعدتكم وأشكر كل من تعلمت منهم أو علموني.. كان من الصعب أن أقف في مكاني هذا لولا حبكم ودعمكم وحبكم للسينما".


وتابع: "أشكر فرسانا وقفوا بجواري في مشواري وهم أسماء عظيمة في مجال التمثيل والإخراج والنقد".

واختتم: "أنا حبيت أيامي عشان اشتغلت مع نجوم كبار وانا عشت في زمن جميل فيه صلاح منصور وأمينة رزق ومحمود مرسي واشتغلت مع مخرجين كبار، واتمنى تفضل مصر منورة بالفن والسينما الجميلة".

يذكر أن وحيد حامد من مواليد 1 يوليو 1944 كاتب سيناريو مصري،عُرف بتقديمه لأعمال اجتماعية ذات بعد سياسي تناقش قضايا المجتمع المصري. عمل مع عدد من المخرجين منهم سمير سيف، شريف عرفة وعاطف الطيب، و حاز عن أعماله على عدة جوائز، في 2020 حاز جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42.

أخبار تهمك

والدة أول طفل مصاب بكورونا في مستشفى العزل تكشف حالته الصحية

منذ حوالي 16 ساعة

نجم الأهلي يجمع متعلقاته قبل الرحيل

منذ حوالي 19 ساعة

نجم وادي دجلة: الأهلي لا يستحق ضربة جزاء

منذ أقل من ساعتين

متحدث الوزراء يكشف توقيت امتحانات الفصل الدراسي الأول (فيديو)

منذ يوم

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني

منذ حوالي 20 ساعة

محمد عبدالواحد: الزمالك خسر هذه الصفقة

منذ حوالي 8 ساعات

آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع صن داونز لضم سيرينو

منذ ربع ساعة

ميلان ينافس برشلونة على صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

مدير مستشفى عزل القاهرة يكشف ملاحظة جديدة عن مصابي كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يعرض نجم الفريق على وادي دجلة مقابل ضم «المايسترو»

منذ حوالي 14 ساعة

باتشيكو يُحدد اسماء الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| انخفاض طفيف في الإصابات.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

بعد ضم بواليا.. هل يتعاقد الأهلي مع جلاد الحراس؟

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

نجم وادى دجلة يكشف موقفه من عروض الأهلي والزمالك

منذ ساعة و 20 دقيقة

هالاند يحسم مستقبله بين ريال مدريد وبرشلونة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 ص

هالاند يحسم مستقبله بين ريال مدريد وبرشلونة

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

05:30 ص

والدة أول طفل مصاب بكورونا في مستشفى العزل تكشف حالته الصحية

07:38 م

عاجل| انخفاض طفيف في الإصابات.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

12:02 ص

محمد عبدالواحد: الزمالك خسر هذه الصفقة

03:34 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»