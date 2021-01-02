حنان حسين عضو لجنة تحكيم ملكة جمال العرب للسنة الخامسة على التوالي و تكريم خاص من العراق

السبت 02/يناير/2021 - 11:09 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني


تم إسدال الستار على الدورة الثالثة عشر من مهرجان السياحة العربية ملكة جمال العرب بالقاهرة بفندق توليب جولدن بلازا بحضور نخبة من النجوم و الاعلام و نجوم المجتمع برعاية قناة المحور.


المهرجان برئاسة د حنان نصر و من تنظيم برو ايفنت وليد التلبانى كما حضر وكلاء الدول العربية بالمهرجان.

وصرحت حنان حسين وكيل المسابقة بلبنان و من إدارة المهرجان على مدار عشر سنوات ان المهرجان كل عام تزيد نقاط قوته ف التطور و التغيير الذى يفيد أهدافه الاساسيه و منها الارتقاء بالتفكير لدى العامة لان الجمال الذى يستهدفه المهرجان خارجى و لكن هدف المهرجان  تنميه الجمال الداخلي و دعم المجتمع انسانيا و اجتماعيا مع الملكات خاصة انهم من مجتمعات مختلفة و من ٢٢ دوله عربية.

و تنوعت لجنة التحكيم حتى تتحقق المصداقية و اللجنة برئاسة د عمر رشاد جراح التجميل العالمى  و مصممة الازياء المميزة عبير خطاب و قدمت كولكشن راقى تميز بحبات الشوارفيسكى و حاز على إعجاب الحضور و حصلت على تكريم خاص و افضل مصممة ازياء للعام ، و خبيرة التجميل العراقية صاحبة الاسم المميز إشراق داوود و النجم التونسى العالمى نجيب بالحسن و النجم عصام كاريكا و السادة الوكلاء.


و تم تكريم الإعلامية حنان حسّين من رجل الاعمال العراقى سلام العيدانى بدرع خاص القيثارة السومرية و هى رمز مهم جدا بالعراق و تاريخه و حضارته



وكانت الإطلالة المميزة من تصميم عبير خطاب و الميك اب خبيرة التجميل منى المسيرى و صالون محمد الصغير .


و قدم الحفل النجم كريم اسامه و نجمة الاعلام اللبنانى نادين الأسعد.

و تم تكريم النجمة الجزائرية كاميليا ورد بلقب خاص ملكة جمال المطربات العرب 2020 .. و المذيعة الجميله سارة خليفة و  نهال عنبر و د ايمن رشوان و كاريكا و نجم الاعلام ممدوح الشناوى.


و تم تتويج المغربية إلهام بالمخفى ملكة جمال العرب ٢٠٢٠ فى حضور إعلامى ضخم.

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