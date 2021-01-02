ألمانيا تسجل 336 وفاة و12.6 ألف إصابة جديدة بكورونا

السبت 02/يناير/2021 - 11:10 ص
ألمانيا
ألمانيا
وكالات

سجل معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية بألمانيا، اليوم السبت، 12690 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و336 وفاة خلال 24 ساعة.

 

ووفقًا لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، سجلت ألمانيا إجمالاً مليون و755351 إصابة و33960 وفاة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

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