"توقف القلم ولكن الصفحات ممتلئة بإبداعاتك".. بهذه الكلمات عمرو محمود ياسين ينعي وحيد حامد

السبت 02/يناير/2021 - 11:10 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
نعى الكاتب والفنان عمرو محمود ياسين السيناريست الراحل وحيد حامد، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، وذلك بكلمات مؤثرة، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشر عمرو محمود ياسين صورة للسيناريست الراحل وحيد حامد، وعلق عليها قائلاً :"وداعًا الكبير قيمة وقامة وموهبة و ثقافة".

وتابع عمرو محمود ياسين قائلاً :"وداعًا أستاذ هذا الزمن، شكرًا للفكر و الوعي الذي قدمته، شكرًا للقيمة الثقافية التي تركتها".

وأضاف عمرو محمود ياسين :"صحيح لقد توقف القلم و لكن الصفحات ممتلئة ولله الحمد بأفكارك وإبداعاتك الرائعة، إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال السيناريست عمرو محمود ياسين الدرامية مسلسل"ونحب تاني ليه"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ مصطفى فكري، بطولة كريم فهمي،شريف منير، سوسن بدر،عماد رشاد،كارولين عزمي، والمسلسل تم عرضه في شهر رمضان الماضي.

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