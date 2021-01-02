بكلمة واحدة.. أحمد رزق يعبر عن حزنه الشديد لرحيل وحيد حامد

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نعي الفنان أحمد رزق السيناريست الراحل وحيد حامد الذي توفى صباح اليوم، من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر أحمد رزق صورة للسيناريست الراحل وحيد حامد، وعلق قائلاً"الأستاذ".



وكان الكاتب والسيناريست المصري الكبير تعرض الخميس، لأزمة صحية طارئة استدعت نقله إلى المستشفى بشكل سريع لتلقي العلاج.



وأن حامد كان يعاني منذ فترة من مشاكل في الرئة مع ضعف في عضلة القلب، وأن التدهور في صحته ظهر بشكل كبير عقب المجهود الضخم الذي قام به أثناء تكريمه بالدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي، الذي اختتم فعالياته منتصف الشهر الحالي.