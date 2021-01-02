آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع صن داونز لضم سيرينو

السبت 02/يناير/2021 - 11:05 ص
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع صن داونز بشأن ضم الأوروجواياني سيرينو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.


وقال المصدر في تصريحات خاصة، أن الأهلي يسارع الزمن لإنهاء صفقة سيرينو من صن داونز قبل إرسالة قائمة الفريق التي ستشارك في كأس العالم للأندية والمقرر إقامته في فبراير المقبل بقطر.


وأضاف، أن الأهلي يستعد لتقديم عرضا جديدا خلال الساعات القليلة المقبلة للفريق الجنوب أفريقي قيمته 3 مليون دولار، بعد أن طالب سيرينو مسئولي القلعة الحمراء بعدم التخلي عن عنه وتنازل عن 650 الف دولار لفريقه صن داونز من أجل انضمامه للأهلي.


وتعادل الأهلي مع دجلة مساء أمس الجمعة سلبا بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السلام في خامس جولات الدورى العام.

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