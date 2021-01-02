لاڤيينا يعود للتدريبات الأحد وجلسات استشفائية استعدادا للموسم الجديد محمد الحسينى

السبت 02/يناير/2021 - 11:04 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي


قام الجهاز الفني لنادى لاڤيينا بقيادة عصام عيد المدير الفنى وبحضور وائل حبيب المدير الرياضى بمتابعة الجلسات الاستشفائية للاعبين والتى تتم باحدث جهاز للاستشفاء الموجود بمقر النادي بمنتجع الاسيوطى .

ومن المقرر عودة الفريق للتدريبات الأحد القادم  استعدادا لاولى مبارايات الفريق بالدورى ، حيث يستضيف لاڤيينا نظيره فريق نجوم مصر على ستاد الاسيوطى الجمعة القادمة  .

جدير بالذكر أن القسم الرابع بمنطقة بنى سويف يضم أندية لاڤيينا ونجوم مصر ونادى سمسطا ومركز شباب باروط 
ويصعد من المجموعة الاول والثانى لملاقاة اول وثاني مجموعة محافظة المنيا وتقام دورة رباعية يصعد منها فريق واحد للقسم الثالث .

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