لاڤيينا يعود للتدريبات الأحد وجلسات استشفائية استعدادا للموسم الجديد محمد الحسينى









قام الجهاز الفني لنادى لاڤيينا بقيادة عصام عيد المدير الفنى وبحضور وائل حبيب المدير الرياضى بمتابعة الجلسات الاستشفائية للاعبين والتى تتم باحدث جهاز للاستشفاء الموجود بمقر النادي بمنتجع الاسيوطى .





ومن المقرر عودة الفريق للتدريبات الأحد القادم استعدادا لاولى مبارايات الفريق بالدورى ، حيث يستضيف لاڤيينا نظيره فريق نجوم مصر على ستاد الاسيوطى الجمعة القادمة .





جدير بالذكر أن القسم الرابع بمنطقة بنى سويف يضم أندية لاڤيينا ونجوم مصر ونادى سمسطا ومركز شباب باروط