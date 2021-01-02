بعد رحيله.. تعرف على أبرز أعمال الراحل وحيد حامد التي أثرت فى السينما المصرية

السبت 02/يناير/2021 - 11:04 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
رحل منذ قليل الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، فجر اليوم السبت، عن عُمر 77 عاما، إثر أزمة صحية اضطرته قبل أيام لدخول المستشفى.



ويعد الراحل وحيد حامد واحد من أهم مؤلفي وكتاب الوطن العربي وقدم الكثير لمصر من خلال أعماله المتميزة، ومن أبرزها" طائر الليل الحزين، فتوات بولاق، غريب في بيتي، البريء، أرزاق يا دنيا، الراقصة والسياسي،
الإنسان يعيش مرة واحدة، الغول، أنا وأنت وساعات السفر، معالي الوزير، آخر الرجال المحترمين، الهلفوت، الإرهاب والكباب، المنسي، اللعب مع الكبار، ديل السمكة، عمارة يعقوبيان".


يذكر أن وحيد حامد من مواليد 1 يوليو 1944 كاتب سيناريو مصري،عُرف بتقديمه لأعمال اجتماعية ذات بعد سياسي تناقش قضايا المجتمع المصري. عمل مع عدد من المخرجين منهم سمير سيف، شريف عرفة وعاطف الطيب، و حاز عن أعماله على عدة جوائز، في 2020 حاز جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42.

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