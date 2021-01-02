استشاري نفسي للمواطنين: ابتعدوا عن السوشيال ميديا 3 ساعات يوميا (فيديو)

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قال الدكتور علي عبد الراضي، استشاري العلاج والتأهيل النفسي، إن التمسك بالشخصية والأهداف والمبادئ القديمة سينعكس بالتبعية على العام الجديدة، بالتالي يجب التخلص من الضغوط التي كانت في 2020 ونستقبل 2021 بتفائل وأمل وثقة في الله، داعيًا المواطنين للاطمئنان والتأمل في نعم الله وحمده والابتعاد عن السوشيال ميديا 3 ساعات على الأقل يوميا.



وأضاف عبد الراضي، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة TeN، أن "السوشيال ميديا" تؤثر على الإنسان بالسلب وتدفعه للاكتئاب، خاصة بسبب الألعاب المؤذية نفسيًا منها "بابجي"، مؤكدًا أن 2020 شهد عدوى كبيرة بين المواطنين في القلق من المستقبل أكثر من عدوى كورونا.



أكد أن "السوشيال ميديا" سبب رئيسي لانتشار العلاقات المسمومة بين الكثيرين، لذا يجب أن يتم التخلص من العلاقات المشئومة والابتعاد عنها.



وشدد على الاستمتاع بالحياة للشعور بنعم الله علينا، والتركيز على الذات وتطويرها وعدم النظر لحياة الآخرين.

