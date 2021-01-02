طارق درويش يغني لمريم أغنية "بنت عن بنت بتفرق"

السبت 02/يناير/2021 - 10:58 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني


طرح المطرب طارق درويش ، أحدث أغنياته التي تحمل عنوان "بنت عن بنت بتفرق " والتي غناها لابنته مريم و تم تسجيلها في مصر ضمن مجموعة من أغانيه الجديدة لعام 2021 عبر موقع اليوتيوب و مواقع التواصل الاجتماعي و موقعه الرسمي والأغنية من كلمات الشاعر عماد الأسعد ، الحان احمد زعيم و وتوزيع دي جي اسلام ساسو و قد تم العمل مع الموزع الكبير وسام عبد المنعم و الملحن الموهوب ياسر نور ضمن مجموعه من الاغاني الجديدة  

ويجدد طارق درويش تعاونه مع الفريق المحترف الذي قدم معه الاغنية بشكل اكثر من رائع ضمن مجموعة من الاغاني التي ستطرح في نفس العام.

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