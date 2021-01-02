"رحل وترك لنا أفلاما تخلد اسمه".. بكلمات مؤثرة مجدي الهواري ينعي السيناريست الراحل وحيد حامد

السبت 02/يناير/2021 - 10:59 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
نعى المخرج مجدي الهواري السيناريست الراحل وحيد حامد الذي توفى صباح اليوم، وذلك بكلمات مؤثرة ومليئة بالحب، من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر مجدي الهواري صورة للسيناريست الراحل وحيد حامد، وعلق عليها قائلاً :"يوم آخر حزين،
رحل الوحيد حامد وراحت معاه آمالنا في المزيد من أعماله".

وتابع مجدي الهواري قائلاً :"كان آخر تكريماته بمثابة وداعًا له أمام كل من يعرف حجم قيمة هذا الرجل، رحل بكلمات ستظل راسخة في أذهاننا وللأجيال القادمة، كان آخر ما قاله" أنا حبيت أيامي معاكم "، كنا نبكي يومها وهو يقولها كإنه يودعنا ".

وأضاف مجدي الهواري :"وقد كان رحل وترك لنا ذاكرة من الأفلام التي ستظل خالدة لإسمه وفخر وانتماء وعقائد جيل من أبنائه ومريديه، كوسام شرف في سجل حافل من العمر وإلى الأبد، وداعًا الأستاذ وحيد حامد، ودعًا شيخ الكتاب، وداعًا آخر رجالة المحترمين".


والجدير بالذكر أنه تم تكريم السيناريست الراحل وحيد حامد في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انتهت فعالياتها مؤخرًا، كما أنه حصل على جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وهو التكريم الذي أسعده، وأهداه لكل من ساعدوه ووقفوا بجواره في بداية مشواره، ومن المقررأن يتم تشييع جثمانه ظهر اليوم، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

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