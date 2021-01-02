زيدان يشيد ببنجم ريال مدريد.. ولكن!

السبت 02/يناير/2021 - 10:58 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني أعرب عن سعادته بالآداء الذي قدمه البرازيلي مارسيلو نجم الملكي أمام إلتشي.
وأشار موقع ديفينسا سينترال الإسباني إلى أن ريال مدريد تعادل مع مضيفه إلتشي بهدف لكل منهما وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني.
وأفاد الموقع الإسباني بأن مارسيلو عاد إلى المشاركة بشكل أساسي أمام إلتشي بعد ان غاب أكثر من شهر عن مباريات ريال مدريد.
وأكد الموقع الإسباني أن زيدان أعرب عن رضاه على الآداء الذي قدمه مارسيلو عقب نهاية المباراة وحرص على تهنئته والإشادة به.
وألمح الموقع الإسباني أن زيدان أشاد بالدور الهجومي الذي قدمه مارسيلو خلال المباراة، حيث كان قريبًا من تسجيل هدفًا.
وأوضح أشار الموقع الإسباني أن زيدان سيناقش مع مارسيلو تراجع الآداء الدفاعي له والذي كاد أن يتسبب في مشاكل لريال مدريد.

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