هند صبري تنعي السيناريست الراحل وحيد حامد

السبت 02/يناير/2021 - 10:58 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
نعت الفنانة هند صبري السيناريست الراحل وحيد حامد الذي توفى صباح اليوم، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت هند صبري صورة للسيناريست الراحل وحيد حامد، وعلقت قائلة"أعظم واهم من كتبوا والفوا للسينما العربية عبر الخمسين عاما الماضية حيث عبرت أعماله عن كل قضايا الانسان العربي كما لم يعبر احد.
وهو واحدا ممن جعلونا نحب السينما.
شرفت بالعمل في فيلم عمارة يعقوبيان الذي كان من تأليفه وقبلها كنت من عشاق أعماله.
فقدنا اليوم السيناريست الذي أثر في كل اجيال الوطن العربي على مدى أكثر من 50 عاما.
رحم الله الاستاذ #وحيد_حامد وخالص العزاء لأخي مروان حامد والأسرة الكريمة وأسرة الفن العربي كله".
وتابعت "رحمة الله عليه ان شاء من أهل الجنة نحن في المغرب ونعرفه جيدآ عن طريق الزعيم ربنا يصبر اهله و أحبابه الله الدائم".



وكان الكاتب والسيناريست المصري الكبير تعرض الخميس، لأزمة صحية طارئة استدعت نقله إلى المستشفى بشكل سريع لتلقي العلاج.

وأن حامد كان يعاني منذ فترة من مشاكل في الرئة مع ضعف في عضلة القلب، وأن التدهور في صحته ظهر بشكل كبير عقب المجهود الضخم الذي قام به أثناء تكريمه بالدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي، الذي اختتم فعالياته منتصف الشهر الحالي.

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