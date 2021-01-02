هالاند يحسم مستقبله بين ريال مدريد وبرشلونة





كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند حسم الجدل بشأن وجهته المقبلة عقب الرحيل عن صفوف الفريق الألماني.

وأشار موقع ديفنسا سنترال الإسباني إلى أن العديد من التقارير الإسبانية كانت قد وصفت هالاند بصفقة المستقبل لريال مدريد بينما أعلن إيميلي روسود المرشح لرئاسة برشلونة وجوسيب مينجويلا المرشح الآخر على منصب نائب الرئيس أنهما قريبين من التوصل لاتفاق مع مينو رايولا وكيل أعمال هالاند بشأن انضمام النجم النرويجي إلى برشلونة في صيف 2021.

وأكد الموقع الإسباني أن هالاند أخبر وكيل أعماله رايولا بأنه يفضل الانتقال إلى ريال مدريد على برشلونة.

وأوضح الموقع الإسباني أن هالاند تحدث مع رايولا وشدد على أنه يفضل الذهاب إلى نادي جاد بمشروع واضح بدلا من الانتقال إلى نادي ينهار في بعض الأحيان.

وأفاد الموقع الإسباني بأن رايولا أكد عدم وجود اتصالات مع أي مرشح في انتخابات برشلونة لانضمام هالاند إلى النادي الكتالوني في الصيف المقبل.

وألمح الموقع الإسباني أن هالاند اقترب من عامه الأول ضمن صفوف بروسيا دورتموند في الأيام الماضية، حيث نجح على مدار هذه الفترة في تسجيل 33 هدفًا وصنع 6 أهداف آخرين أثناء مشاركته في 32 مباراة.