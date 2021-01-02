صباح حزين.. بهذه الكلمات إيمان العاصي تودع الراحل وحيد حامد

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نعت الفنانة إيمان العاصي السيناريست الراحل وحيد حامد الذي توفى صباح اليوم، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت إيمان العاصي صورة للسيناريست الراحل وحيد حامد، وعلقت قائلة"صباح حزين.. فقد الفن ومصر الاستاذ الفنان العبقري وحيد حامد لروحك السلام يااستاذ".







وكان الكاتب والسيناريست المصري الكبير تعرض الخميس، لأزمة صحية طارئة استدعت نقله إلى المستشفى بشكل سريع لتلقي العلاج.



وأن حامد كان يعاني منذ فترة من مشاكل في الرئة مع ضعف في عضلة القلب، وأن التدهور في صحته ظهر بشكل كبير عقب المجهود الضخم الذي قام به أثناء تكريمه بالدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي، الذي اختتم فعالياته منتصف الشهر الحالي.