الأردن يسجل 3 إصابات بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا

السبت 02/يناير/2021 - 10:48 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، تسجيل 3 إصابات بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 5، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وسجلت السلطات الصحية فيالأردن، 1427 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2934494 إصابة.

 

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية، في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 270551 حالة شفاء بعد تسجيل 1708 حالات إضافية، كما سجلت 19 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3834 حالة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

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