نجم وادى دجلة يكشف موقفه من عروض الأهلي والزمالك









انتهت مواجهة النادي الأهلي ونظيره وادى دجلة ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز بالتعادل السلبي بدون أهداف.





وكشف أمير عادل، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة موقفه حال تلقيه عروضا من الأهلي والزمالك





وأكد أمير عادل في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الأهلي والزمالك ناديين كبيرين واي لاعب يتمنى الانضمام إليهما ولكن تركيزي حاليا مع وادي دجلة".



