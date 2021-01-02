نقابة المهن السينمائية تنعي السيناريست الراحل وحيد حامد

السبت 02/يناير/2021 - 10:46 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
حرصت نقابة المهن السينمائية على نعي السيناريست الراحل وحيد حامد، الذي توفي صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

وتضمن بيان النقابة:"(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)، ينعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية السيناريست الكبير وحيد حامد، ونحن بكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان".

وورد في البيان موعد ومكان الجنازة، حيث من المقرر أداء صلاة الجنازة على الكاتب الراحل وحيد حامد اليوم في ساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة ظهر.

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