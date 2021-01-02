الأرصاد تكشف الظواهر الجوية ومناطق سقوط الأمطار حتى نهاية الأسبوع

السبت 02/يناير/2021 - 10:39 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
الأرصاد تكشف الظواهر الجوية ومناطق سقوط الأمطار حتى نهاية الأسبوع

في المقالة التالية نقدم لكم تفاصيل حالة الطقس حتى نهايةالأسبوع الجاري بداية من اليوم السبت الموافق 2 يناير وحتى الخميس الموافق 7 يناير، حيثكشقت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة خلال هذه الفترة.

حالة الطقس يوم السبت 02 يناير 2021 :
قالت الأرصاد الجوية إن هناك أمطار خفيفة (3٠ ٪ تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، مع تعرض البلاد لشبوة مائية كثيفة صباحاً تصل إلى حد الضباب أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس يوم الأحد 03 يناير 2021 :
وأعلنت الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد يوم الأجد شبورة مائية كثيفة صباحاً تصل إلى حد الضباب أحياناً على بعض الطرق الزراعية و السريعة و القريبة من المسطحات المائية المؤدية من و إلى القاهرة و الوجه البحري و السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

حالة الطقس يوم الإثنين 04 يناير 2021 :
وأكدت الأرصاد الجوية أن البلاد يوم الإثنين تشهد شبورة مائية كثيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية و السريعة و القريبة من المسطحات المائية المؤدية من و إلى القاهرة و الوجه البحري و السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

حالة الطقس يوم الثلاثاء 05 يناير 2021 :
وتتوقع الأرصاغد وجود شبورة مائية كثيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية و السريعة و القريبة من المسطحات المائية المؤدية من و إلى القاهرة و الوجه البحري و السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

حالة الطقس يوم الأربعاء 06 يناير 2021 :
وتتوقع الأرصاد وجود شبورة مائية كثيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية و السريعة و القريبة من المسطحات المائية المؤدية من و إلى القاهرة و الوجه البحري و السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

حالة الطقس يوم الخميس 07 يناير 2021 :
وتوجد شبورة مائية كثيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية و السريعة و القريبة من المسطحات المائية المؤدية من و إلى القاهرة و الوجه البحري و السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

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