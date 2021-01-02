"رحمك الله بقدر ما أسعدتنا".. محمد جمعة ينعي السيناريست الراحل وحيد حامد

السبت 02/يناير/2021 - 10:40 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد




نعى الفنان محمد جمعة السيناريست الراحل وحيد حامد الذي توفى صباح اليوم، وذلك بكلمات مؤثرة ومليئة بالحب، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب محمد جمعة منشورًا قال فيه :"فقد الفن العربي قيمة عظيمة
قلمًا يجود الزمان بمثله، الأستاذ وحيد حامد رحمك الله برحمته الواسعه وبقدر ما اسعدتنا
نسألكم الدعاء"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.


وفي سياق آخر، يشارك الفنان محمد جمعة في فيلم "30 مارس"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد خالد موسى، بطولة أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبو اليزيد، أحمد خالد صالح، خالد الصاوي، إنجي المقدم، محمد شاهين، وليد فواز.

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