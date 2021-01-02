ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 2 يناير 2021

السبت 02/يناير/2021 - 10:35 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
ننشر لكم في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت الموافق 2 من يناير لعام 2021، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت،  طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة،    وشبورة مائية صباحا وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية ،  والرياح معتدلة،  و طقس دافئ  على جنوب سيناء والرياح معتدلة .
 
واكدت الأرصاد أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .
 
بينما تشهد  البلاد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت، إليكم التالي:
القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة
الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12 درجة
مطروح العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجة
سوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجة
قنا العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة
أسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة

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