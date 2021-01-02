نجم وادي دجلة: الأهلي لا يستحق ضربة جزاء

السبت 02/يناير/2021 - 09:36 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
 

انتهت مواجهة النادي الأهلي ونظيره وادى دجلة ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وكشف أمير عادل، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة عن الالتحام بينه وبين أحمد رمضان بيكهام مدافع النادي الأهلي واستحقاقه الحصول على ضربة جزاء في لقاء اليوم بين الفريقين.

وأكد أمير عادل في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الكرة كانت مجرد التحام عادي يحدث في كرة القدم وبيكهام لا يستحق ضربة جزاء".

وتابع:"شاهدت الكرة في الاعادات بعد اللقاء والكاميرا خادعة والالتحام كان طبيعيا".

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