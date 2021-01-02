سنفتقد قلمك.. إلهام شاهين تنعي السيناريست الراحل وحيد حامد

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نعت الفنانة إلهام شاهين السيناريست الراحل وحيد حامد الذي توفى صباح اليوم، وذلك بكلمات مؤثرة ومليئة بالحب، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت الفنانة إلهام شاهين صورة للسيناريست الراحل وحيد حامد، وعلقت عليها قائلة :"وداعًا أستاذنا، المفكر و الكاتب العبقرى وحيد حامد، سنفتقدك كثيرًا، سنقتقد قلمك و أفكارك و مناقشاتك، تعلمنا منك الكثير، ربنا يرحمك برحمته الواسعة و يجعل مثواك الجنة، و يصبر أهلك و محبينك".





وفي سياق آخر، عُرض للفنانة إلهام شاهين في مهرجان القاهرة السينمائي فيلم"حظر تجول"، وهو بطولة أمينة خليل، أحمد مجدي، محمود الليثي، والفنان الفلسطيني كامل الباشا، مدير فني عاصم علي، تصميم أزياء ناهد نصرالله، مونتاج هبة عثمان، موسيقى تصويرية تامر كروان، إنتاج مشترك بين شركات Red star Films، وS Productions و”Team On".