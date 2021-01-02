جيش الاحتلال يطلق قنابل مضيئة فوق جنوب لبنان

السبت 02/يناير/2021 - 09:43 ص
الحدود اللبنانية
الحدود اللبنانية
وكالات

أعلنت وسائل إعلامية، اليوم السبت، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أطلق عددًا من القنابل المضيئة في منطقة محاذية للحدود اللبنانية، وسط أجواء من الحذر تحدثت عنها وسائل إعلام إسرائيلية على جبهة إسرائيل الشمالية.

 

وبحسب"الوكالة الوطنية للإعلام"، أطلق الجيش الإسرائيلي، عددا من القنابل المضيئة فوق محلة الكساير عند حدود بلدة ميس الجبل، جنوب لبنان.

 

وكانت الحدود اللبنانية الإسرائيلية، شهدت هدوء حذر بعد تكرر عمليات التسلل من الأراضي اللبنانية إلى داخل إسرائيل.

 

وقد تم تعليق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل التي تجري عبر الأمم المتحدة وبرعاية أمريكية حول ترسيم حدود البلدين حتى إشعار آخر.

 

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