بهذه الكلمات.. جومانا مراد تودع الراحل وحيد حامد

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نعت الفنانة جومانا مراد السيناريست الراحل وحيد حامد الذي توفى صباح اليوم، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت جومانا مراد صورة للسيناريست الراحل وحيد حامد، وعلقت قائلة"إن لله وإن إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، خالص تعازينا لأسرة الفقيد وللاستاذ مروان حامد ولجمهوره ولكل الفنانين ادعوله بالرحمة".



وكان الكاتب والسيناريست المصري الكبير تعرض الخميس، لأزمة صحية طارئة استدعت نقله إلى المستشفى بشكل سريع لتلقي العلاج.



وأن حامد كان يعاني منذ فترة من مشاكل في الرئة مع ضعف في عضلة القلب، وأن التدهور في صحته ظهر بشكل كبير عقب المجهود الضخم الذي قام به أثناء تكريمه بالدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي، الذي اختتم فعالياته منتصف الشهر الحالي.