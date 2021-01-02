اليوم.. عرض أولى حلقات مسلسل "الدايرة" لأحمد صلاح حسني على قناة "الحياة"

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تبدأ اليوم قناة "الحياة" في عرض مسلسل "الدايرة" للفنان أحمد صلاح حسني، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويُعاد في الساعة الواحدة صباحًا، والعاشرة صباحًا، والتردد الجديد لقناة "الحياة" 12207.



ويُعاد على قناة "الحياة ٢" في تمام الساعة العاشرة مساءً، والتاسعة صباحًا، والثالثة عصرًا.



مسلسل "الدايرة" كان يحمل في البداية اسم "جنون العشق"، ثم تم تغييره ليصبح "واقع افتراضي"، ثم الاستقرار على "الدايرة"، وهو بطولة أحمد صلاح حسني، إيمان العاصي، إيناس كامل، مي القاضي، محمد علاء، إسلام جمال، محمد علي رزق، أحمد جمال سعيد، سامية الطرابلسي، مها أبو عوف، محمود حافظ، أماني كمال وعماد رشا. تأليف محمد عبد المعطي ومن إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سينرجي.





وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان أحمد صلاح حسني الدرامية مسلسل "الفتوة"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ حسين المنباوي، ﺗﺄﻟﻴﻒ هاني سرحان، بطولة ياسر جلال، مي عمر، نجلاء بدر، أحمد خليل، رياض الخولي.