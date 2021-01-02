اليوم.. عرض أولى حلقات مسلسل "الدايرة" لأحمد صلاح حسني على قناة "الحياة"

السبت 02/يناير/2021 - 10:11 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
تبدأ اليوم قناة "الحياة" في عرض مسلسل "الدايرة" للفنان أحمد صلاح حسني، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويُعاد في الساعة الواحدة صباحًا، والعاشرة صباحًا، والتردد الجديد لقناة "الحياة" 12207.

ويُعاد على قناة "الحياة ٢" في تمام الساعة العاشرة مساءً، والتاسعة صباحًا، والثالثة عصرًا.

مسلسل "الدايرة" كان يحمل في البداية اسم "جنون العشق"، ثم تم تغييره ليصبح "واقع افتراضي"، ثم الاستقرار على "الدايرة"، وهو بطولة أحمد صلاح حسني، إيمان العاصي، إيناس كامل، مي القاضي، محمد علاء، إسلام جمال، محمد علي رزق، أحمد جمال سعيد، سامية الطرابلسي، مها أبو عوف، محمود حافظ، أماني كمال وعماد رشا. تأليف محمد عبد المعطي ومن إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سينرجي.


وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان أحمد صلاح حسني الدرامية مسلسل "الفتوة"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ حسين المنباوي، ﺗﺄﻟﻴﻒ هاني سرحان، بطولة ياسر جلال، مي عمر، نجلاء بدر، أحمد خليل، رياض الخولي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

محمد عبدالواحد: الزمالك خسر هذه الصفقة

منذ حوالي 7 ساعات

والدة أول طفل مصاب بكورونا في مستشفى العزل تكشف حالته الصحية

منذ حوالي 15 ساعة

بعد ضم بواليا.. هل يتعاقد الأهلي مع جلاد الحراس؟

منذ حوالي 11 ساعة

ميلان ينافس برشلونة على صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني

منذ حوالي 19 ساعة

باتشيكو يُحدد اسماء الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يعرض نجم الفريق على وادي دجلة مقابل ضم «المايسترو»

منذ حوالي 13 ساعة

تأكد غياب نجم ريال مدريد عن موقعة سيلتا فيجو

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يجمع متعلقاته قبل الرحيل

منذ حوالي 18 ساعة

محاولات في الأهلي لإقناع نجمه بقبول عرض الصفاقسي

منذ حوالي 19 ساعة

مدير مستشفى عزل القاهرة يكشف ملاحظة جديدة عن مصابي كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

أسطورة ليفربول يرشح ثنائي ناري لخلافة محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

متحدث الوزراء يكشف توقيت امتحانات الفصل الدراسي الأول (فيديو)

منذ يوم

عاجل| انخفاض طفيف في الإصابات.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ ساعتين و 12 دقيقة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة إنبى

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:08 ص

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

والدة أول طفل مصاب بكورونا في مستشفى العزل تكشف حالته الصحية

07:38 م

عاجل| انخفاض طفيف في الإصابات.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

12:02 ص

محمد عبدالواحد: الزمالك خسر هذه الصفقة

03:34 ص

الزمالك يعرض نجم الفريق على وادي دجلة مقابل ضم «المايسترو»

09:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»