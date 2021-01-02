أمريكا: وقف البحث عن زورق مفقود على متنه 20 شخصا

السبت 02/يناير/2021 - 10:09 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

أعلن رجال الإنقاذ بالولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، وقف بحثهم عن زورق على متنه نحو 20 راكباً، كان قد فُقد في المحيط الأطلسي قبالة سواحل ولاية فلوريدا.

 

ووفقًا لخفر السواحل الأمريكي، انطلق الزورق الذي يبلغ طوله تسعة أمتار يوم الإثنين من جزيرة بيميني في جزر الباهاما ولم يره أحد منذ ذلك الحين.

 

وذكر خفر السواحل الأمريكي، أنه من المقرر أن يصل بعد أيام إلى ميناء ليك وورث في فلوريدا، لكنه لم يظهر مطلقاً.

 

وقام رجال الإنقاذ، بالبحث في منطقة بحرية مساحتها 44 ألف كيلومتر مربع باستخدام السفن والطائرات، لكنهم توقفوا عن البحث حالياً بعد 84 ساعة.

 

ووقال خفر السواحل في بيان: "تعاطفنا وصلواتنا مع أسر المفقودين".

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