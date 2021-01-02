موعد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري الممتاز

السبت 02/يناير/2021 - 10:02 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
يستقبل فريق إنبي نظيره الزمالك علي ملعب بترو سبورت غدًا السبت، في السابعة والنصف مساءً، في إطار مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.


ويسعي الفارس الأبيض لتحقيق الإنتصار الثاني تواليًا، للاقتراب من الصدارة، بعد أن حقق فوزًا ثمينًا علي سموحة يوم الإثنين الماضي بهدفين نظيفين.


ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد سبع نقاط من 3 مباريات، بينما إنبي في المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط، من 3 مباريات أيضًا.


ومتبقي مباراة مؤجلة لكلا الفريقين، الأبيض ضد الأهلي، بينما إنبي ضد الإتحاد السكندري، في إطار مؤجلات الجولة الرابعة.

أخبار تهمك

تأكد غياب نجم ريال مدريد عن موقعة سيلتا فيجو

منذ أقل من ساعتين

أسطورة ليفربول يرشح ثنائي ناري لخلافة محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

بعد ضم بواليا.. هل يتعاقد الأهلي مع جلاد الحراس؟

منذ حوالي 11 ساعة

متحدث الوزراء يكشف توقيت امتحانات الفصل الدراسي الأول (فيديو)

منذ يوم

ميلان ينافس برشلونة على صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

عاجل| انخفاض طفيف في الإصابات.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يعرض نجم الفريق على وادي دجلة مقابل ضم «المايسترو»

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ ساعتين و 9 دقيقة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة إنبى

منذ أقل من ساعة

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني

منذ حوالي 19 ساعة

نجم الأهلي يجمع متعلقاته قبل الرحيل

منذ حوالي 18 ساعة

محمد عبدالواحد: الزمالك خسر هذه الصفقة

منذ حوالي 7 ساعات

والدة أول طفل مصاب بكورونا في مستشفى العزل تكشف حالته الصحية

منذ حوالي 15 ساعة

محاولات في الأهلي لإقناع نجمه بقبول عرض الصفاقسي

منذ حوالي 19 ساعة

مدير مستشفى عزل القاهرة يكشف ملاحظة جديدة عن مصابي كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

باتشيكو يُحدد اسماء الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:08 ص

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

والدة أول طفل مصاب بكورونا في مستشفى العزل تكشف حالته الصحية

07:38 م

عاجل| انخفاض طفيف في الإصابات.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

12:02 ص

محمد عبدالواحد: الزمالك خسر هذه الصفقة

03:34 ص

الزمالك يعرض نجم الفريق على وادي دجلة مقابل ضم «المايسترو»

09:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»