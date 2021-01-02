موعد مباراة وست بروميتش ألبيون ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي

السبت 02/يناير/2021 - 10:01 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
يحل آرسنال مساء اليوم السبت، 2 يناير، ضيفاً ثقيلاً على ملعب "ذا هاوثورنز" لمواجهة مضيفه وست بروميتش ألبيون، في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.


ويسعى آرسنال لمواصلة الانتصارات، وتحقيق فوزه الثالث على التوالي، عقب التغلب على تشيلسي وبرايتون في الجولتين الماضيتين.


يحتل الجانرز المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة من 16 مباراة، بينما يقبع وست بروميتش في المركز التاسع عشر برصيد 8 نقاط.


تقام المباراة مساء السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة، الثامنة بتوقيت جرينتش.


تنقل المباراة على الهواء مباشرة، عبر قناة beIN Sports HD1 ويديرها مايكل أوليفير.

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